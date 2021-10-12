Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.W.B'nin (16) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Sakarya Adliyesine getirildi.

Şüpheli A.W.B, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada A.W.B; M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D'yi (15) bıçakla yaralamış, M.H, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

kavgaSakaryayabancı uyruklular

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Bir kişinin öldüğü yabancı uyrukluların kavgasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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