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Son dakika haberi! Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma yine askıya alındı

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma yine askıya alındı

Son dakika gündem haberi... Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin "görevden alınması" talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya alındığı bildirildi.

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin "görevden alınması" talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya alındığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açtı.

Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı.

Eski Maliye Bakanı hakkında gözaltı kararı

Öte yandan hakim Bitar, hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Eski Maliye Bakanı Halil, halihazırda Şii Emel Hareketinden milletvekili olarak Mecliste yer alıyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Nihad Maşnuk, 27 Eylül'de soruşturmayı yürüten yargıç Bitar hakkında "görevden alınma" davası açmış ancak Temyiz Mahkemesince reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da dün yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef almıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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