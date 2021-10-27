Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı - Haberler
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Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda bir işyerinin kapısından içeri doğru ateş eden silahlı saldırgan, o sırada görev yapan güven timleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda bir işyerinin kapısından içeri doğru ateş eden silahlı saldırgan,  o sırada görev yapan güven timleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kemerhatun Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri girişinde iki el silah sesi duyan Beyoğlu Güven Timleri ekipleri hızla olay yerine gitti. Elinde silah bulunan Fikret T.'ye yanaşan ekipler silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliye çevredeki esnaf saldırmaya çalıştı. Polisler, esnafın arasından aldığı şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polislerin silahlı saldırganı yakalama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin kapısından ateş eden saldırganı gören Güven Timleri saldırgana müdahale ederek gözaltına alıyor. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli Fikret T. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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