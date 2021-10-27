Son dakika: Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlarken polis tarafından böyle yakalandı

Olay, Beyoğlu Kemerhatun Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri girişinde iki el silah sesi duyan Beyoğlu Güven Timleri ekipleri hızla olay yerine gitti. Elinde silah bulunan Fikret T.'ye yanaşan ekipler silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliye çevredeki esnaf saldırmaya çalıştı. Polisler, esnafın arasından aldığı şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

GÜVEN TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ