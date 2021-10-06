Son dakika haberi... Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi öldü

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Buğulu Sokak'ta bulunan bir hanın girişinde, sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra binada inceleme yapan ekipler, girişte yerde yatan bir erkeğin yanarak öldüğünü tespit etti.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.