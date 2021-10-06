Son dakika haberi... Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi öldü

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi öldü

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Buğulu Sokak'ta bulunan bir hanın girişinde, sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra binada inceleme yapan ekipler, girişte yerde yatan bir erkeğin yanarak öldüğünü tespit etti.

Kimliği tespit edilemeyen ceset, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

 Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Mehmet Topal Ali Koç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Beyoğlu'nda han girişinde çıkan yangında bir kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:39:38. #1.13#