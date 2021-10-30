Son dakika haberi: Beton mikseri otomobili sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi...O anlar kamerada

KARABÜK (İHA) - Beton mikseri otomobili sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi...O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi.

Kaza 100. Yıl Mahallesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Y. idaresindeki 78 SR 805 plakalı beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki 34 GR 5807 plakalı Ford marka otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken mikser sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.