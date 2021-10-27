Beşiktaş'ta saniyelerle kurtuluş kamerada

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta freni boşalan minibüs, yokuş aşağıya doğru kayarak doğalgaz kutusuna çarptı. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada yoldan geçen bir kişinin saniyelerle kazadan kurtuluşu ve kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bebek Mahallesi Küçük Bebek Dere Sokağında saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Topaloğlu'nun kullandığı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. Minibüs yokuş aşağıya doğru kayarak bina girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpma nedeniyle büyük bir gürültü duyuldu. Doğalgaz kutusunun parçalanması nedeniyle etrafa gaz yayıldı. Sürücü kendi imkanları ile minibüsten çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA