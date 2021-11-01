Son dakika haberi... Beşiktaş'ta okulda çıkan yangın söndürüldü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir okulda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Levent Lütfi Banat Ortaokulu'nda henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panolarında yangın çıktı.

Okulun içini duman kaplarken, öğrenciler tahliye edildi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından öğrenciler yeniden okula alındı.