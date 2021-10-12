Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü - Haberler
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Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

BAYRAMPAŞA'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


- İstanbul
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

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