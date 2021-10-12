Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Otogar bağlantı yolundan Bayrampaşa Kuru Gıda Hali tarafına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yolcu otobüsü çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Bayrampaşa'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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