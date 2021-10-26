Basın Duyurusu-26.10.2021

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Batman il Merkezi Bayındır mahallesinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyon sonucunda 2 adet 9 mm Çapında Ruhsatsız Tabanca 2 adet Şarjör, 14 adet 9 mm Çapında Fişek, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 gr Metamfetamin ve 3 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon sonucunda A. R. Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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