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Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika haberler... Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi.

BATMAN (İHA) - Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman - Hasankeyf yolu üzerinde meydana geldi, Batman Belediyesine ait 07 ALF 025 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika haberi | Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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