Son dakika haberi! 'Bataklık' operasyonunda örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejdat Daş ve Çetin Gören savunma yaptı

ANKARA (İHA) - 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen davada örgüt kurucusu olarak yargılanan Nejat Daş ve Çetin Gören hakim karşısına çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve davada 26'sı tutuklu 72 sanığın yanı sıra sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamalar yüzüne okunan Çetin Gören iddianamede yer alan şirketlerin kendisine ait olmadığını söyleyerek kara para aklamasına delil olarak gösterilen kaynağın Hollanda'da meşru olarak değerlendirildiğini ifade etti. Aynı suçtan yargılanan ve örgütün diğer kurucusu olduğu iddia edilen Nejat Daş ise hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ve neden tutuklandığına anlam veremediğini belirtti.

Nejat Daş ile İstanbul'da tanıştığını söyleyen Gören savunmasına şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki servetimle Türkiye'ye yatırım yaptım. Hollanda'da da namusumla çalıştım ve orada araba galerisi ve gazinom vardı. Hollanda'da hapse girince kefaletle serbest kaldım. Kara para aklama suçlamasını kabul etmiyorum, suçsuzum beraatimi istiyorum"

"UYUŞTURUCU İŞİ YAPAN ŞEREFSİZDİR"

Çetin Gören'le aralarında husumet olduğunu ve bu nedenle iki yıldır görüşmediklerini söyleyen Nejat Daş, "19 yaşındayken tutuklandım, aslında babamın suçu bana kalmıştı. Onun üzerinden bana suç isnat ediliyor. Birlikte örgüt kurucusu olduğumuz iddia edilen Çetin Gören ile 2016'da Hollanda'da bir arkadaş ortamında tanıştım. Gören, Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşımdan numaramı almış ve bana ulaştı. Yasadışı bir iş yapmayacağını söyledi. Ben de 'Suça bulaşırsan, yanıma gelme' dedim. Daha sonra onunla 2018'de döviz bürosu kurduk. Ardından Boommerang isimli 3 milyon sermaye taahhütlü bir şirket kurduk ama bir takım özel sebeplerden dolayı aramızda husumet gelişti. 2018'den sonra kendisiyle görüşmedim. Kesinlikle uyuşturucu işini yapmadım, yapan da şerefsizdir. İki yıldır Çetin Gören ile görüşmüyorum, kendisiyle husumetliyim, buna rağmen birlikte nasıl örgüt kuruculuğu yapabilirim ki? Yönetici olmakla suçlanıyorum ama sanıkları tanımıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında örgüt kurucusu olarak hazırlanan iddianamede Çetin Gören ve Nejat Daş, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçlarından bin 470'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

(Engin Yağcı/İHA)

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