Son dakika haberi | Başkentte jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Başkentte jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Başkentte jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-22 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, 37 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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