Son dakika haberi: Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-15 Ekim'de sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 29 zanlı yakalandı, 7 milyon 435 bin 200 boş makaron, 418 bin 520 dolu makaron, 47 bin 520 cinsel içerikli ürün, 47 bin 97 litre karışımlı akaryakıt, 5 bin 182 litre sahte alkollü içki, 368 kilogram tütün, 325 puro, 300 bidon etiketi, 9 kompresör ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.