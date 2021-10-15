Son dakika haberi: Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-15 Ekim'de sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 29 zanlı yakalandı, 7 milyon 435 bin 200 boş makaron, 418 bin 520 dolu makaron, 47 bin 520 cinsel içerikli ürün, 47 bin 97 litre karışımlı akaryakıt, 5 bin 182 litre sahte alkollü içki, 368 kilogram tütün, 325 puro, 300 bidon etiketi, 9 kompresör ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri