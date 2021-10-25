Son dakika haberi! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullandığı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında ihraç edilmiş komiser, öğretmen, veteriner ve imam ile açıkta olan polis memurunun da bulunduğu şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 1'i ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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