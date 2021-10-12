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Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

B.P. ve F.D'nin adreslerinde 282 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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