Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyonlar kapsamında 19 kişiyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 40,50 gram metamfetamin, 6,03 gram esrar, 342 sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli 51 poşet, rulo halinde 11 alüminyum folyo, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 905 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i ise serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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