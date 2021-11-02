Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarmadan 51 şahsa gözaltı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 51 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Altıeylül, İvrindi, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde 25-31 Ekim 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 kg 586 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 104 adet sentetik uyuşturucu hap, 48 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alındı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR