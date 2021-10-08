Son dakika haberi... Bakanlık 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarını yalanladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu alanın imara açılarak turizm yapıları yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu alanın imara açılarak turizm yapıları yapılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi alanının iki farklı koruma statüsü altında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizde doğal korunan alanların statüleri, 2011 yılında başlatılan 'Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırmalar' ile bilim insanlarının da yer aldığı ve alanında uzman kişilerin katıldığı çalışmalarla titizlikle incelenmekte ve yeniden ele alınmaktadır. Ülkemizin bütün doğal sit alanlarında olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu alanda da yine bilimsel çalışmalar sonucu doğal sit alanları daha korumacı bir yaklaşımla belirlenmiştir. Boğaziçi alanı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamındaki imar planı kararlarıyla korunmakta olup, bu alanda mevcut eski sit statülerinin de herhangi bir derecesi bulunmamaktadır. Bakanlığımızca Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma raporlarındaki öneriler de göz önüne alınarak yapılan tescil işleminde 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na göre yapılaşmanın bulunduğu alanlar 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenmiştir. Diğer taraftan yapılaşma kısıtlaması getirilen alanların yanı sıra doğal yapısını kaybetmemiş veya az kaybetmiş özellikte olan alanlar da 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilerek koruma kararı güçlendirilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alan, doğal sit statüsünün yanında Boğaziçi Kanunu hükümleri gereği ayrı bir koruma statüsüne de sahiptir. Söz konusu alanda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi, yapılaşmaya açılması kesinlikle mümkün değildir. Ekolojik temelli bilimsel çalışmalar kapsamında yapılan tescil ile alanda mevcut yapı ve yerleşimler dışındaki yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme söz konusu değildir. Ayrıca sit haritası incelendiğinde üniversite arazisindeki boş alanların ve yeşil dokunun tamamı nitelikli doğa koruma alanı olarak belirlenmiş olup, bu statü 1. derece doğal sit statüsü ile eşdeğerdir. Bu alanlarda yeni yapılaşma mümkün değildir. Bu alan yeşil alan olarak korunacaktır. Sürdürülebilir alanda ise üniversitenin mevcut bölüm binaları ve yurtlar bulunmaktadır. Söz konusu haber de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir grubun yaptığı eylemler de hatırlatılarak, 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak, turizm yapıları inşa edilecek' şeklinde spekülatif başlıklar kullanılarak alanın imara açılacağını iddia etmek tamamen asılsızdır, yalandır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, bilinçli ve kötü niyetli bir yaklaşımdır, provokasyondur. Sonuç olarak Boğaziçi öngörünüm alanı ve sahil şeritlerinde koruma esasları ve yapılanma şartları Boğaziçi Kanunu ve imar planı kapsamında belirlenmekte olup, bu alanlarda Boğaziçi Kanunu'na aykırı hiçbir uygulama ve faaliyetin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmamaktadır."

(Ali Nargüner/İHA)

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