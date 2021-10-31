Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Alpaslan: 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 2021 yılının son 3 ayında ülkede alınan tedbirler ve yapılan tanıtımlarla turizmde iyi bir ivme yakaladıklarını, bu sayede son 3 ayda 12 milyar Dolar turizm geliri elde edildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Havzası'nı 2023 hedefleri doğrultusunda turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak amacı ile düzenlenen programa katıldı. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Nadir Alpaslan'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevre illerden gelen vali ve belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.