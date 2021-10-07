Son Dakika | Bakan Yanık: "Sivil toplum buluşmalarımız sonucunda sivil toplum vizyon belgesi ve eylem planımızı oluşturmuş olacağız"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Sivil toplum kuruluşları üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilki düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi
Sivil toplum kuruluşları üyeleri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilki düzenlenen "Sivil Toplum Buluşmaları" etkinliğine katıldı. (4)