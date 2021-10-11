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Son dakika haberi... Bakan Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bakan Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

FIRAT, MALATYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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