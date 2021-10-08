Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van'da emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 405 kilo 600 gram eroinin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, olayla ilgili 2 kişinin de gözaltına alındığını belirterek, "Türk polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

Hakkari'de maden ocağında gerçekleşen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Hakkari ve Van'da 400 kilogramı aşkın eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:29:59. #1.17#