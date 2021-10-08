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Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

HAKKARİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi ile 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polisi yakalar. Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin yakalandı. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman Emniyet Teşkilatımızı tebrik ediyorum" dedi.


Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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