Bakan Pakdemirli: Gıda güvenliği genel güvenliğin sağlanmasında en önemli faktördür

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda güvenliğini sağlamak için yeterli gıda üretimini sağlamak tek başına yeterli değildir. Paranızın olması her zaman yiyecek alabileceğiniz anlamına gelmez. Gıdanın yeterli miktarda üretilebilmesi kadar kolay ulaşılabilir olması da büyük önem taşımaktadır. Gıda güvenliği, ülkelerimizde genel güvenliğin ve refahın sağlanmasında en önemli faktördür." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Bahçelievler'de bulunan konferans merkezinde düzenlendi. Konferansa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin bakanları ve yetkililer katıldı.

"DÜNYANIN YAKLAŞIK YÜZDE 10'U AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA"

"PARANIZIN OLMASI HER ZAMAN YİYECEK ALABİLECEĞİNİZ ANLAMINA GELMEZ"

"YÜKSEK BİR TARIMSAL POTANSİYELE SAHİPTİR"

Bakan Pakdemirli, "Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, İİT Bölgesi, kapasitesi ve iş gücü açısından yüksek bir tarımsal potansiyele sahiptir. İİT üyesi ülkeler dört kıtada yer almaktadır. Sadece toprak büyüklüğü ve doğal kaynaklar açısından değil, ekonomik ve tarımsal gelişmişlik düzeyi açısından da farklılık gösteriyoruz. Birçok İİT üyesi ülke için tarım, önde gelen sektörlerden birisidir ve gelir elde etmek, refahı artırmak ve açlığı ortadan kaldırmak için kritik öneme sahiptir. Bölgede tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 200 milyonun üzerinde olup, bu da dünya tarım istihdamının yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İİT Bölgesi'nin toplam GSYİH'sı içinde tarımsal ortalamanın payı yüzde10'un altındadır" dedi. İİT 8. Gıda Güvenliği Konferansı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajı ile katıldı. Konuşmaların ardından katılımcı bakanlar ve yetkililer toplu fotoğraf çekildi.