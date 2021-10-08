Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Özer ziyaretlerine devam etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Balıkesir ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesinden AK Parti İl Başkanlığına yürüyerek geçerken yolda vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler diledi.

BALIKESİR (İHA) - Bakan Özer ziyaretlerine devam etti

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Balıkesir ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesinden Ak Parti İl Başkanlığına yürüyerek geçerken yolda vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler diledi. 250 metrelik yol güzergahında karşılaştığı meslek lisesi öğrencilerine 10 tane tablet hediye eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir kafede karşılaştığı bebeği de sevdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Balıkesir programındaki ziyaretlerine yürüyerek devam ederken yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Balıkesir İl Binasına yürüyerek giden Bakan Özer, yolda karşılaştığı vatandaşlara "okulların açılmasından memnun musunuz" diye sordu. Vatandaşın "hayır memnun değiliz" şeklindeki cevabı üzerine nedenini sordu. Öğrenci yakını olduğunu söyleyen kadın birçok okulda Covid-19 nedeniyle sınıfların karantinada olduğunu belirterek "okulların açılmamasının daha iyi olduğunu" ifade etmesi üzerine Bakan Özer de sınıflarda iki vaka olduğu zaman 14 günlük karantina uygulaması bulunduğunu hatırlattı. Bakan Mahmut Özer, yürüyüş güzergahının devamında daha önce ziyaret ettiği Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle de karşılaştı. Öğrencilere hangi okulda okuduğunu soran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere yanında bulunan tabletleri hediye etti.

Vatandaşlarla buluştuktan sonra AK Parti Balıkesir İl Binasına gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer burada da İl Başkanı Ekrem Başaran ve yönetimiyle bir süre sohbet etti. İl Başkanı Ekrem Başaran ziyaret anısına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e tablo hediye etti.

Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti

Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti

Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti

Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Mehmet Ali Erbil Demir Çelik Ahmet Davutoğlu Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Bakan Özer ziyaretlerine devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:05:36. #1.13#