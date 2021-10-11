Son dakika haberi | Bakan Özer, Afyonkarahisar'daki kazada hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı diledi
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Özer mesajında, "Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yitirdiğimiz canlarımızın acısını kalbimizde hissediyoruz. Evlatlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve öğretmenlerine sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri