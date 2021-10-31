Son dakika haber! Bakan Kurum, "31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü"nü kutladı - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Kurum, "31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü"nü kutladı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in kirletilmesini önlemek için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'in kirletilmesini önlemek için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin birlikte hareket ettiğini belirtti.

Bakan Kurum, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Karadeniz'in kirletilmesini önlemek, biyoçeşitliliği ve kültürel hazinelerini korumak için Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler olarak birlikte hareket ediyor, dünyanın en genç denizine birlikte sahip çıkıyoruz. 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Bakan Kurum, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü nü kutladı

Son dakika haber! Bakan Kurum, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü nü kutladı

Son dakika haber! Bakan Kurum, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü nü kutladı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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