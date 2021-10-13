Son dakika haberi | Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca... - Haberler
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Son dakika haberi | Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca...

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi | Bakan Koca:

Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Bakan Koca: '(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca... - Haberler
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