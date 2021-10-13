Son dakika haberi | Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca...
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi... Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.
Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri