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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı Aydın'da hizmete açılan 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurduna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

AYDIN (İHA) - Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı

AYDIN - Aydın'da hizmete açılan 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurduna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurdun Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içinde yapılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun hizmete açıldığını belirterek, yurdun Aydın'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. İçerisinde spor ve sosyal tesislerden sergi alanına, berberinden marketine kadar birçok olanağı barındıran yurt için hazırlanan tanıtım videosunu da paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençler için durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

Aydın'da faaliyete geçen kız öğrenci yurdunu sosyal medya hesabında da paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paylaşımında "Bu ülkenin gençleri için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İşte karşınızda bu hafta hizmete aldığımız 2 bin 392 kişi kapasiteli GSB Aydın Yurdu" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Aydın'da hizmete açılan yurdu paylaştı
İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Son Dakika Haberleri
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