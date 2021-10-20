Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: Ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Samsun'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Havza-Vezirköprü kara yolu şantiyesini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra basın açıklaması yapan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye her anlamda geleceği parlak, büyümek için çok çalışan bir ülkedir. Artan ekonomik potansiyelimizin gereğini yerine getirmek, ulaşımın tüm modlarında, insan ve yük taşımacılığındaki iddiamızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek ulaştırma gerekse haber leşme alanında hem milletimizin daha iyi yarınları için hem de küresel bir lojistik süper güç olabilmek için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her köşesinde yaptığımız ulaşım ve altyapı yatırımları bize ayrı bir heyecan veriyor. Gittikleri yerin üretimini, istihdamını, ticaretini, eğitimini, kültür ve sanatını bile canlandıran yollarımız tıpkı akarsu gibidir. Bizler de bu yolları ülkemizin en ücra köşesine kadar götürüyoruz. Bugünkü Samsun ziyaretimizin ilk durağında, ilimizde devam eden en önemli karayolu yatırımlarımızdan birisi olan Havza ve Vezirköprü ilçelerimizi birbirine bağlayan karayolu şantiyemizi ziyaret ediyoruz. Toplam 14,8 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yolumuzda 110 metre uzunluğunda bir adet çift köprü, 2 adet hemzemin kavşak ve 1 adet de farklı seviyeli kavşak yer alacaktır. Havza-Vezirköprü yolumuz, Batı Karadeniz'i, Orta ve Doğu Anadolu'ya bağlayan devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan 'Şahinkaya Kanyonu' da bu yol güzergahında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla bu hatta daha rahat, daha hızlı ve daha emniyetli seyahat sağlanacaktır. Bu şekilde kanyonumuza olan turist ilgisi de artacaktır. Mevcut güzergahın dışından giden kesimlerde kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 260 milyon lira proje bedelli yol inşaatımızı, 2023 yılında tamamlayarak, hizmete sunacağız" diye konuştu.