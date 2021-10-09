Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasında

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Yeşil liman sertifikası gündemimizde olup havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflemekteyiz. Kara yollarında da karbon salınımı azaltma önceliklerimiz arasındadır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak, 3 gün süren ve 55 ülkeden 13 bakanın katıldığı '12'nci Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nı değerlendirdi. Bakan Karaismailoğlu, '12'nci Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın sona erdiğini belirterek, "3 gün süren şuraya 55 ülkeden 13 bakan katıldı. 105 firmanın yer aldığı şuraya, 20 bin katılımcı ilgi gösterdi. Geleceğin ulaşım ve haber leşme sistemlerinin masaya yatırıldığı panellerde, gelecekte kullanılacak teknolojilerin hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği vurgulandı" dedi. Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini vurguladı.