Son dakika haberi | Bakan Dönmez: Kışın artacak gaz talebi için ek kaynak görüşmeleri sürüyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans ile katıldı. Bakan Dönmez, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizine değinerek, "Kıtada enerji fiyatları tarihi rekorlar kırıyor. Üretim sektörü büyük zorluklar içinde. İngiltere'de şirket iflasları konuşuluyor. Krizin gıda fiyatlarını, son tahlilde de enflasyonu yukarı çekeceği düşüncesi hakim. Henüz kış gelmedi ancak tedarik sorununun çözülememesi durumunda mevcut durumun ilerleyen günlerde şiddetini daha da artıracağına yönelik pek çok projeksiyon bugün Avrupa kamuoyunun gündemini daha fazla meşgul ediyor. Benzer şekilde Çin'de de artan talebin karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Çin'de 100 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintileri meydana geldi. Pek çok şirket üretime ara vermek zorunda kaldı" diye konuştu.