Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli-1

? Polonya'daki resmi ziyaretine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelinin Kilidini Açmak" konulu Varşova Güvenlik Forumu'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ' Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli ve bu mekanizmayı liderler seviyesine yükseltmeye karar verdik. Gelecek yıl liderleri bir araya getireceğiz' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bugün toplumlarımızın karşı karşıya olduğu zorluklardan bahsediyoruz ve hakkında en çok konuştuğumuz tehdit, Kovid-19 ve Kovid sonrası döneme ilişkin tahminler. Ancak bölgemizde ve ötesinde başka zorluklarla da karşı karşıyayız; terörizm gibi karşı karşıya olduğumuz geleneksel tehditlerin yanı sıra siber tehditler gibi hibrit ve diğer tür tehditler, diğer zorluklar. NATO'da tartıştığımız konu özellikle NATO'nun 10 yıllık geleceğinden, NATO'nun yeni zorluklara ve tehditlere adaptasyonundan bahsediyoruz. Bu da bize özellikle Türkiye ile Baltık bölgeleri de dahil olmak üzere Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri arasında birçok işbirliği fırsatı sunuyor. Polonya için de böyle olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Polonya son zamanlarda NATO'nun bu çabasını desteklemek için uçakları Türkiye'deki İncirlik üssüne gönderdi ve karşılığında biz de NATO'nun hava polisliğini desteklemek için Polonya'ya F16'lar gönderdik. Polonya ve Baltık ülkelerinde NATO görevlerinde subaylarımız var.'

TÜRKİYE, POLONYA VE ROMANYA ARASINDAKİ ÜÇLÜ MEKANİZMA

Bakan Çavuşoğlu üçlü mekanizma olarak nitelendirdiği Polonya ve Romanya ilişkileri konusunda 'Türkiye, Polonya ile Romanya arasındaki üçlü mekanizmamız çok önemli ve bu mekanizmayı liderler seviyesine yükseltmeye karar verdik. Gelecek yıl liderleri bir araya getireceğiz' dedi.

Çavuşoğlu Karadeniz'in güvenliği konusunda 'Karadeniz, Avrupa Atlantik güvenliğinin kilit alanlarından biridir, bu nedenle Karadeniz'deki orduya sürekli dikkat edilmesi gerekiyor, bu tam olarak NATO müttefikleri ve Karadeniz ülkeleri olarak yapılan şey. Polonya, Romanya ve Türkiye üçlü mekanizmasının da kurulmasının asıl nedeni buydu. Bu yüzden tabii ki dayanışmamızı göstermeliyiz, aynı zamanda gerçekçi olmalıyız' dedi.

RUSYA İLE DÜRÜST VE AÇIK OLDUK

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Rusya'yla çok dürüst ve açık olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmede dürüst ve açıktı. ve politikalarımızda çok açık olduk. Örneğin, Ukrayna'ya desteğimiz, Gürcistan'a desteğimiz. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz ve tanımayacağız. Tabii ki iki Karadeniz ülkesi Ukrayna ve Gürcistan'ı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Sadece toprak bütünlüklerini değil, aynı zamanda yeteneklerini güçlendirmelerini ve NATO ile daha iyi ilişkiler kurmalarını desteklememiz gerekiyor. ve isteklerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.?