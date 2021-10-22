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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

Son dakika haberler... Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

Güney Kore'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu SK E&C ve Daelim şirketlerinin yöneticileriyle görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güney Kore ile mega projeler konusunda işbirliğimiz sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK şirketlerinin yöneticileriyle görüştük" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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