Son dakika haberi! Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

FIRAT, MALATYA (DHA) - Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri