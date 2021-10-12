Son dakika haberi: Bahçeli: Türkiye'nin karşısına çıkarılan silahlı terör sorunudur

Bahçeli: Türkiye'nin karşısına çıkarılan silahlı terör sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün Türkiye'nin karşısına çıkartılan güvenlik ve bölücülük sorunu, özü itibarıyla bir demokratik hak talebi, bireysel özgürlük, çoğulcu demokrasi ve siyasal katılım sorunu değildir. Bu sorun, etnik bölünmeyi amaçlayan silahlı terör sorunudur. Türkiye'de farklı kökene mensup vatandaşlarımızın tümünü kapsayan bir sorun değil; tahrik ve terörün beslediği bir siyasi ayrılıkçılık sorunudur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'nin önünü kesmek, ilerleyişini engellemek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal cephesinin milli devlet, beka ve direnci sekteye uğratma hesabında olduğunu söyleyerek, oynanan oyunun gizlenecek bir yanı kalmadığını kaydetti. Bahçeli, zillet ittifakının gün aşırı birbirlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar, açık oynanmaktadır. Bu masada hile vardır, desise vardır, densizlik vardır, dümencilik vardır, dalavere vardır, sahtelik vardır; hepsini geçtik, hıyanetin daniskası vardır. Görüldüğü üzere zillet ittifakını oluşturan partiler, gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyor. Birbirlerine sürekli gidip geliyorlar, yoklama yapıyorlar, hava kokluyorlar, ne var ne yok ona bakıyorlar. Ancak arka kapıda da birbirlerine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları kısırlı, pastalı, altın günleriydi; zannediyorum bu gidişle onu da gerçekleştirirler. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, ne dedikleri bellidir, ne de söyledikleri nettir. Muğlak ifadelerle gürültü ve gündem kirliliğine neden oldukları da alenen meydandadır" diye konuştu.

"Anadilde eğitim, devlet yapısının yeni esaslara bağlanması, anayasal teminat altında yeni bir ortaklık devleti kurulması, Türkiye'nin idari yapısının yeniden düzenlenmesi, genel siyasi af ve İmralı canisine özgürlük talepleri, etnik kimliklerle bölücü siyasetin kızışması ve yoğunlaşması karşısında Cumhur İttifakı olarak tek nefes, tek bilek, tek yürek olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı üzerinden polemik yaparak, yalan ve tezviratları yayarak aşağıların da aşağısına düşenlere ant olsun itibar etmeyeceğiz. Bugün Türkiye'nin karşısına çıkartılan güvenlik ve bölücülük sorunu, özü itibarıyla bir demokratik hak talebi, bireysel özgürlük, çoğulcu demokrasi ve siyasal katılım sorunu değildir. Bu sorun, etnik bölünmeyi amaçlayan silahlı terör sorunudur. Türkiye'de farklı kökene mensup vatandaşlarımızın tümünü kapsayan bir sorun değil; tahrik ve terörün beslediği bir siyasi ayrılıkçılık sorunudur. Bölücü mihrakların nihai hedefi, Türk milletinin kardeşliği, devletin kuruluş esasları, siyasi yapısı, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Çok kültürlülük, mozaik edebiyatı, anayasal yurtseverlik, demokratikleşmenin ve çağdaşlaşmanın gereği gibi klişeler, bu hain emellerin maskesi, bölücülük ticaretinin ambalajlarıdır. Bu gerçekler ortadayken, etnik bölücülük ve siyasi ayrılıkçılık sorununa, meşru bir kimlik, hak ve özgürlük sorunu etiketinin yapıştırılmasının yegane amacı, sorunun bu şekilde tanımından hareketle çözüm esaslarının da siyasi bir zemine oturtulmasıdır. Yapılmak istenen, etnik bölücülüğün siyasi bir sorun olarak siyasi süreçlerle çözümü için uygun bir ortam yaratılması, bunun siyasi ve toplumsal alt yapısının hazırlanmasıdır. Bu siyasi senaryonun sahneye konulması mümkün olabilirse PKK'nın siyasi talepleri ve eylem planı, bu süreçte demokratik ittifak platformu haline getirilecektir. CHP'nin ve İP'in hedefi budur."