Son dakika haberi! Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
AYDIN (AA) - Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri