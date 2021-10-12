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Son dakika haberi! Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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