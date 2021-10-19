Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta, Cüneyt Üşüntü (27) ile M.A.B. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.B, tabancayla ateş ettiği Üşüntü'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Üşüntü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, aynı mahallede saklandığı barakada polis ekiplerince yakalandı.

M.A.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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