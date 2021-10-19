Son dakika haberi! Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberi! Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haberi... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Mahalle Ardınç sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Üşüntü (28) ve M.A.B. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çekerek ateş eden M.A.B., Üşüntü'yü vücudunun farklı noktalarından yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Üşüntü hayatını kaybetti. Üşüntü'nün ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Olay sonrası kaçan M.A.B. polis ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberi! Aydın'da silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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