Son dakika haberi... Aydın'da polisler

AYDIN (AA) - Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla stant açtı.

Görevliler, burada broşür dağıtıp HAYDİ uygulamasını tanıttı.

Vatandaşlara kedi ve köpek maması da hediye eden görevlilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.