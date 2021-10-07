Son dakika haberi... Aydın'da polisler 'HAYDİ' uygulamasını tanıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Aydın'da polisler "HAYDİ" uygulamasını tanıttı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Aydın'da polisler

Son dakika gündem haberine göre Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

AYDIN (AA) - Aydın'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla stant açtı.

Görevliler, burada broşür dağıtıp HAYDİ uygulamasını tanıttı.

Vatandaşlara kedi ve köpek maması da hediye eden görevlilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Amelia Hamlin Meral Akşener Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Aydın'da polisler 'HAYDİ' uygulamasını tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:52:45. #1.17#