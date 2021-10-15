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Son dakika haberi! Avcılar'da evinde öldürülen kadının kayıp eşinin cesedi bulundu

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Avcılar'da evinde öldürülen kadının kayıp eşinin cesedi bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Avcılar'da evinde öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olan otel işletmecisi eşi Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da evinde öldürülen Esra Yıldız'ın kayıp olan otel işletmecisi eşi Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esra Yıldız'ın 11 Ekim'de evinde boğazı kesilerek öldürülmesi, arabasının bir kısmı yanmış halde D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde bulunan eşi Nuri Yıldız'ın da ortadan kaybolması üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Beylikdüzü'nde boş alanda bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Beylikdüzü Gaziler Caddesi üzerindeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş halde ölü bulunan kişinin Nuri Yıldız olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay

D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracın bir kısmı yanmış halde bulunmasının ardından polis ekipleri Nuri Yıldız'a ulaşamayınca yakınlarına haber verilmişti. Polis eşliğinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki adrese gidildiğinde, Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız (38), boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından gece iki kişinin apartmana girdiğini belirlerken, Nuri Yıldız'a ise ulaşılamamıştı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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