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Son dakika haberi: Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Avcılar'da boş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da boş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Anıt Sokak'taki boş bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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