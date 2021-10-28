Son dakika haberi: Avcılar'da boş binada çıkan yangın söndürüldü

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da boş bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Anıt Sokak'taki boş bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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