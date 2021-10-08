Son dakika haberi: Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika haberleri... Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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