Son dakika haberi: Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Haberler
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Son dakika haberi: Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y.,

Son dakika haberleri... Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Avcılar'da aşık olduğu kadını yüzüne kimyasal madde dökerek yakan Mehmet Y., 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Haberler
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