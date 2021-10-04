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Son dakika haberi! AÜ HASTANESİ'NE 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HAYIRSEVER iş insanı Barış Babüroğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne 1 milyon lira bağış yaptı.

HAYIRSEVER iş insanı Barış Babüroğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne 1 milyon lira bağış yaptı. Hayırsever iş insanına plaket takdim eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Barış Babüroğlu'nun vefat eden babası Hacı Çetin Babüroğlu'nun isminin, AÜ Hastanesi'ndeki tüp geçide verildiğini söyledi.

AÜ Rektörlük binasında düzenlenen plaket takdim törenine Vali Ersin Yazıcı, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, AÜ Rektör Yardımcıları, AÜ Hastanesi Başhekim Yardımcıları ve iş insanı Barış Babüroğlu katıldı. AÜ Hastanesi'ne 1 milyon lira maddi yardım yapan Barış Babüroğlu'nun vefat eden babası Hacı Çetin Babüroğlu'nun ismi, hastanedeki B blok ile A bloğu birleştiren tüp geçide verildi.

YAPILAN BAĞIŞLA İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, hayırsever iş insanı Barış Babüroğlu'nun üniversite hastanesine yaptığı bağışları için kendisine teşekkür plaketi takdim etmek için bir arada olduklarını aktardı. Prof. Dr. Özkan, 'Bir insanın ölümünden sonra isminin yaptığı hayırlarla anılması, eserlerinin hizmet vermeye devam etmesi arkasında bırakacağı en anlamlı mirastır diye düşünüyorum. Kıymetli hayırseverlerimiz de böyle anlamlı bir katkıyı yaparak, geleceğe hoş bir seda bıraktı. Tekrar tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Barış Babüroğlu da üniversitemiz hastanesine yaptığı bağışla, ismini ölümsüzleştirdi. Üniversitelerin üç temel görevi vardır. Bunlar eğitim, araştırma ve toplumsal hizmettir. Hastanemiz, hem geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini tamamladıkları, hem farklı araştırmalar yürütülen, hem de topluma sağlık hizmeti sunulan, dolayısıyla bu üç temel görevin de birleşiminde yer alan önemli bir rol üstlenmektedir. Bu, bağışın anlamını biraz daha artırıyor. Organ nakli başta olmak üzere sağlık hizmetlerinde Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan hastanemizin bundan sonra imza atacağı önemli başarılarda, mesleğin geleceği olan genç hekimlerin yetiştirilmesinde ve sağlık sorunu yaşayan binlerce insana umut olmasında, artık değerli hayırseverimizin de payı ve katkısı olacak" dedi.

'ALLAH SİZLERİN SAYISINI ARTIRSIN'

Vali Ersin Yazıcı, Babüroğlu ailesinin daha önceden okul için bağışta bulunduğunu hatırlattı. Yazıcı, 'Babüroğlu ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerin sayısını artırsın, bu güzellikleri yaşayanların sayısı artsın. Büyük güzel gönlü olan insanlığa böyle katkı sunmanın zevkini tadını yaşayabilenlerin sayısı artsın. Üniversitemize ve diğer okullara katkılarınız aile büyüklerinizin isimleri olduğu nice okullar olsun" dedi.

İş insanı Barış Babüroğlu ise Vali Yazıcı ve Rektör Özkan'a teşekkür etti. Ardından Babüroğlu'na plaket takdimi yapıldı.

Son dakika haberi! AÜ HASTANESİ'NE 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Son dakika haberi! AÜ HASTANESİ'NE 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Son dakika haberi! AÜ HASTANESİ'NE 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Son dakika haberi! AÜ HASTANESİ'NE 1 MİLYON TL BAĞIŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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