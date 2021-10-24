Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA - Haberler
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Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda

S.A. ve Z.G.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri çalışmalarının devamında şüphelilerin Ataşehir'deki ikametleri ile Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yaptı. Aramalarda 974,5 gram esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve Z.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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