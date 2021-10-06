Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı - Haberler
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Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Ataşehir'de uygulama yapan trafik polisinin aracına otomobilin çarpması sorucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de uygulama yapan trafik polisinin aracına otomobilin çarpması sorucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.

TEM bağlantı yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Büşra Güler'in kullandığı 34 CSL 111 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu, yolda uygulama yapan trafik polis aracına çarptı.

Sürüklenen polis aracı da uygulama sırasında durdurulan 34 MN 4351 plakalı otomobile vurdu.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru Furkan Tahiroğlu ve sürücü Büşra Güler, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı

Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı

Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı

Ataşehir'de uygulama yapan polis aracına otomobil çarptı
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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