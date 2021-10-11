Son dakika haberi! Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Artvin'de 732,5 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ARTVİN (AA) - Artvin'de 732,5 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hopa ve Borçka ilçesinde Y.D. ile Y.A'nın ikametgahlarında yaptığı aramada, toplam 732,5 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.D ile Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri