Son dakika haberi... Arnavutluk'ta 'Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması' konferansı düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberi... Arnavutluk'ta "Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması" konferansı düzenlendi

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Arnavutluk'ta

Son dakika haberine göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Arnavutluk Görsel-İşitsel Medya İdaresi (AMA) tarafından düzenlenen konferansa, Türkiye'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) heyetinin yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri, medya uzman ve araştırmacıları katıldı.

AMA Başkanı Armela Krasniçi, konuşmasında, çocukların korunmasına yönelik katkıların, toplum ve çocukların geleceği için yapılabilecek en önemli katkı olduğunu vurguladı.

Çocuklara kaliteli ve eğitici programların sunulması noktasında farklı kurum ve medyalar kuruluşlarıyla iş birliği halinde olacaklarını belirten Krasniçi, "Teknolojik gelişimin bizi çok boyutlu zorluklarla karşı karşıya bıraktığı bu dönemde medyanın görevi, her şeyden önce çocukların eğitimi aracılığıyla en yüksek toplumsal çıkarların korunmasıdır." dedi.

RTÜK temsilcisi Yusuf Demirtaş, Türkiye'de medya eğitiminin, "farklı formatlarda farkındalık oluşturarak mesaj analizi ve iletişime erişim" şeklinde tanımlandığını belirtti.

Türkiye'deki medya eğitimine değinen Demirtaş, "Farklı birimler kurarak 2006 yılında başlatılan medya eğitimi hakkında geniş deneyime sahibiz. Oluşturulan birimler sayesinde tüm görsel-işitsel idarelerde çok geniş bir temsiliyet elde ettik." diye konuştu.

Öte yandan, RTÜK heyeti, Tiran ve İşkodra'daki Yunus Emre Enstitülerini, Türkiye Maarif Vakfının ülkedeki eğitim kurumlarını ve Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Son dakika haberi... Arnavutluk'ta Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması konferansı düzenlendi

Son dakika haberi... Arnavutluk'ta Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması konferansı düzenlendi

Son dakika haberi... Arnavutluk'ta Görsel-İşitsel Medyalarda Çocukların Korunması konferansı düzenlendi

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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