Son dakika haberi! Arnavutköy'de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.
Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı- İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri