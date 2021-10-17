Son dakika haberi! Arnavutköy'de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Arnavutköy'de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Arnavutköy'de metro şantiyesinde iş kazası: 3 yaralı

Son dakika habere göre Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.

Arnavutköy'de metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı- İstanbul Havalimanı hattında yapımı devam eden metro şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatı koptu. Sepette bulunan 3 işçi aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle şantiyedeki çalışmalara ara verildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
Arnavutköy'de metro inşaatında işçileri taşıyan sepetin halatı koptu: 3 yaralı

Arnavutköy'de metro inşaatında işçileri taşıyan sepetin halatı koptu: 3 yaralı

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